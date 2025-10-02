Tokenomika Paco ($PACO)
Tokenomika in analiza cen Paco ($PACO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Paco ($PACO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Paco ($PACO)
Paco's coin is 100% penguin-made, with no humans involved—seriously, none. This entire project was conceived in Paco's basement, purely for his own amusement and dreams of world domination. There's no team, no backup, and definitely no accountability. The coin serves no real purpose other than to keep Paco entertained and maybe, just maybe, buy him a golden fish someday. Any updates? Well, they're at the mercy of random internet folks and whatever whim Paco's feeling that day.
Tokenomika Paco ($PACO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Paco ($PACO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $PACO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $PACO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $PACO, raziščite ceno žetona $PACO v živo!
Napoved cene $PACO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $PACO? Naša stran za napovedovanje cen $PACO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti