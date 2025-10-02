Odkrijte ključne vpoglede v Paco ($PACO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Paco ($PACO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Paco's coin is 100% penguin-made, with no humans involved—seriously, none. This entire project was conceived in Paco's basement, purely for his own amusement and dreams of world domination. There's no team, no backup, and definitely no accountability. The coin serves no real purpose other than to keep Paco entertained and maybe, just maybe, buy him a golden fish someday. Any updates? Well, they're at the mercy of random internet folks and whatever whim Paco's feeling that day.

Paco's coin is 100% penguin-made, with no humans involved—seriously, none. This entire project was conceived in Paco's basement, purely for his own amusement and dreams of world domination. There's no team, no backup, and definitely no accountability. The coin serves no real purpose other than to keep Paco entertained and maybe, just maybe, buy him a golden fish someday. Any updates? Well, they're at the mercy of random internet folks and whatever whim Paco's feeling that day.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $PACO, raziščite ceno žetona $PACO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $PACO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Paco ($PACO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $PACO? Naša stran za napovedovanje cen $PACO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.