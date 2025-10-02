Tokenomika ORC (ORC)
Tokenomika in analiza cen ORC (ORC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ORC (ORC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o ORC (ORC)
ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. Combining mythical strength with modern tech, our community loves collecting ORC Coins. Just like orcs love to gather gold, our community loves to collect ORC coins This meme coin brings to the world of cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and unique humor. It symbolizes diligence and dedication with a light touch of irony.
Tokenomika ORC (ORC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ORC (ORC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ORC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ORC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ORC, raziščite ceno žetona ORC v živo!
