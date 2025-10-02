Odkrijte ključne vpoglede v OneID (ONEID), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ONEID, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike OneID (ONEID) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

