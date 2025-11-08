Današnja cena Omnipair

Današnja cena kriptovalute Omnipair (OMFG) v živo je $ 0.599437, s spremembo 10.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OMFG v USD je $ 0.599437 na OMFG.

Kriptovaluta Omnipair je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,193,273, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 12.00M OMFG. V zadnjih 24 urah se je OMFG trgovalo med $ 0.522474 (najnižje) in $ 0.627213 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.86, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.335642.

V kratkoročni uspešnosti se je OMFG premaknil +0.01% v zadnji uri in +4.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Omnipair (OMFG)

Tržna kapitalizacija $ 7.19M$ 7.19M $ 7.19M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.19M$ 7.19M $ 7.19M Zaloga v obtoku 12.00M 12.00M 12.00M Skupna ponudba 11,999,979.300133 11,999,979.300133 11,999,979.300133

Trenutna tržna kapitalizacija Omnipair je $ 7.19M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OMFG je 12.00M, skupna ponudba pa znaša 11999979.300133. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.19M.