Odkrijte ključne vpoglede v NULL MATRIX (NULL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NULL MATRIX (NULL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NULL, raziščite ceno žetona NULL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NULL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike NULL MATRIX (NULL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NULL? Naša stran za napovedovanje cen NULL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

