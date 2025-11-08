Današnja cena NONOS

Današnja cena kriptovalute NONOS (NOX) v živo je $ 0.00663362, s spremembo 12.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NOX v USD je $ 0.00663362 na NOX.

Kriptovaluta NONOS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,296,282, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 798.24M NOX. V zadnjih 24 urah se je NOX trgovalo med $ 0.00574161 (najnižje) in $ 0.00697421 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01143162, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0010326.

V kratkoročni uspešnosti se je NOX premaknil +0.43% v zadnji uri in -24.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije NONOS (NOX)

Tržna kapitalizacija $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M Zaloga v obtoku 798.24M 798.24M 798.24M Skupna ponudba 798,235,963.4605861 798,235,963.4605861 798,235,963.4605861

Trenutna tržna kapitalizacija NONOS je $ 5.30M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NOX je 798.24M, skupna ponudba pa znaša 798235963.4605861. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.30M.