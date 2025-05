Kaj je Morphware (XMW)

Morphware is a technology platform that delivers enterprise AI agent solutions using NVIDIA B200 and H200 GPUs. The company’s infrastructure is powered by hydroelectric energy from the Itaipu Dam, enabling cost-effective and sustainable AI services. Morphware also operates Bitcoin mining facilities utilizing excess clean energy, creating dual revenue streams. The Morphware Token (XMW) is used for platform governance, access to AI services, and participation in the project’s ecosystem. The platform offers a range of AI solutions for workflow automation, data extraction, and content generation, with a focus on efficiency, transparency, and sustainability.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Morphware (XMW) Uradna spletna stran