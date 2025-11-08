Današnja cena Memetern

Današnja cena kriptovalute Memetern (MXT) v živo je $ 0.0213231, s spremembo 1.68 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MXT v USD je $ 0.0213231 na MXT.

Kriptovaluta Memetern je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21,310,744, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MXT. V zadnjih 24 urah se je MXT trgovalo med $ 0.02094565 (najnižje) in $ 0.02460101 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02951287, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00430847.

V kratkoročni uspešnosti se je MXT premaknil +1.18% v zadnji uri in -6.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Memetern (MXT)

Tržna kapitalizacija $ 21.31M$ 21.31M $ 21.31M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.31M$ 21.31M $ 21.31M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Memetern je $ 21.31M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MXT je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.31M.