Tokenomika LockTrip (LOC)
Tokenomika in analiza cen LockTrip (LOC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LockTrip (LOC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o LockTrip (LOC)
"Disrupting the Travel Industry
LockTrip.com is a blockchain-based travel marketplace that allows users to save up to 60% on their bookings by cutting out middlemen and their commissions. Choose among various payment methods such as credit card, popular cryptocurrencies and the native LOC token to bypass payment fees.
More than 2.1 Million Hotels & Properties
LockTrip is working with the strongest brands in the travel industry to offer its customers first class inventory around the globe. Thanks to our vast network of partners, we are not only fulfilling the needs of our customers, but also let the strongest brands compete with each other. Thanks to our unique reverse-auctioning model, customers will always be presented the lowest price possible.
More than 1,000 Airlines to Choose From
With more than 1,000 Airlines to choose from globally, LockTrip is better connected than any other marketplace in the industry. Both Hotels & Flights are bookable from the same marketplace in a one-stop shop solution.
About the LOC Token
LockTrip's unique business model funnels the entire economy through the LOC token. Each booking made on the marketplace results in 3% of the booking value being used to buy LOC from exchanges and burn them. The process is fully automated and can be verified transparently on the blockchain.
Deflationary Model
Contrary to most other tokens and coins, the LOC supply is not growing or remaining constant. Indeed it is shrinking with each booking and it's subsequent burn. This mechanism will continue indefinitely as there is no limit in time or number of LOC to be burnt.
LockTrip is powered by the Hydra chain, which emerged through the combination of the best features of Bitcoin, Ethereum and Qtum chains. It thus presents cutting-edge technology with unique economic features."
Tokenomika LockTrip (LOC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike LockTrip (LOC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LOC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LOC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LOC, raziščite ceno žetona LOC v živo!
Napoved cene LOC
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LOC? Naša stran za napovedovanje cen LOC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
