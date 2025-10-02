Tokenomika Liquidus (LIQ)

Odkrijte ključne vpoglede v Liquidus (LIQ), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:57:06 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Liquidus (LIQ)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Liquidus (LIQ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 227.88K
Skupna ponudba:
$ 6.50M
Razpoložljivi obtok:
$ 3.61M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 409.92K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.684921
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.03926328
Trenutna cena:
$ 0.063064
Informacije o Liquidus (LIQ)

Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus.

Uradna spletna stran:
https://liquidus.finance
Bela knjiga:
https://liquidus.finance/LitePaper.pdf

Tokenomika Liquidus (LIQ): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Liquidus (LIQ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LIQ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LIQ.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LIQ, raziščite ceno žetona LIQ v živo!

Napoved cene LIQ

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LIQ? Naša stran za napovedovanje cen LIQ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti