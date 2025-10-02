Odkrijte ključne vpoglede v Liquidus (LIQ), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov LIQ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Liquidus (LIQ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

