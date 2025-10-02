Odkrijte ključne vpoglede v LiquidLayer (LILA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LiquidLayer (LILA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

LiquidLayer is a highly scalable PoW blockchain with integrated Liquid-Staking-Derivative Bridge. (https://app.uniswap.org/swap?outputCurrency=0x96aDD417293a49E80f024734e96CFd8b355bCc14) LiquidLayer advances PoW blockchains with EVM compatibility and trilemma solutions. Its unique LSD bridge transfers funds from Ethereum, leveraging DeFi instead of merely locking assets, enabling users to earn APY on bridged assets. The future of Proof-of-Work is now.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LILA, raziščite ceno žetona LILA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov LILA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike LiquidLayer (LILA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LILA? Naša stran za napovedovanje cen LILA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.