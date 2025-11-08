Današnja cena Launch On Pump

Današnja cena kriptovalute Launch On Pump (LAUNCH) v živo je $ 0.00008386, s spremembo 3.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LAUNCH v USD je $ 0.00008386 na LAUNCH.

Kriptovaluta Launch On Pump je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 82,686, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.89M LAUNCH. V zadnjih 24 urah se je LAUNCH trgovalo med $ 0.00007928 (najnižje) in $ 0.00008554 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00444, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000792.

V kratkoročni uspešnosti se je LAUNCH premaknil -0.53% v zadnji uri in -22.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Launch On Pump (LAUNCH)

Tržna kapitalizacija $ 82.69K$ 82.69K $ 82.69K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 82.69K$ 82.69K $ 82.69K Zaloga v obtoku 999.89M 999.89M 999.89M Skupna ponudba 999,889,454.83 999,889,454.83 999,889,454.83

Trenutna tržna kapitalizacija Launch On Pump je $ 82.69K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LAUNCH je 999.89M, skupna ponudba pa znaša 999889454.83. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 82.69K.