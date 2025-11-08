Današnja cena Kin

Današnja cena kriptovalute Kin (KIN) v živo je --, s spremembo 0.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KIN v USD je -- na KIN.

Kriptovaluta Kin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,202,325, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.65T KIN. V zadnjih 24 urah se je KIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00122572, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KIN premaknil +0.59% v zadnji uri in -20.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kin (KIN)

Tržna kapitalizacija $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Zaloga v obtoku 2.65T 2.65T 2.65T Skupna ponudba 2,647,304,002,118.863 2,647,304,002,118.863 2,647,304,002,118.863

Trenutna tržna kapitalizacija Kin je $ 2.20M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KIN je 2.65T, skupna ponudba pa znaša 2647304002118.863. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.20M.