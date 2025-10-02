Tokenomika Kill Zero (K0)

Tokenomika Kill Zero (K0)

Odkrijte ključne vpoglede v Kill Zero (K0), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:40:48 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Kill Zero (K0)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kill Zero (K0), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 215.51K
Skupna ponudba:
$ 7.64B
Razpoložljivi obtok:
$ 7.64B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 215.51K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0005609
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00002529
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Kill Zero (K0)

Kill Zero is a meme token dedicated to the mission of eliminating zeros. It operates on the Binance Smart Chain and was created by a developer who is fed up with rug pulls, pump and dump schemes, and honeypots. The intention is to create a level playing field for all investors. Kill Zero is minted in a fair manner, and the founder, an experienced BSC developer, has a proven track record with projects that have reached more than 2000x returns. You can check their history on their Twitter account.

Uradna spletna stran:
https://kill0.app

Tokenomika Kill Zero (K0): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Kill Zero (K0) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov K0, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov K0.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko K0, raziščite ceno žetona K0 v živo!

Napoved cene K0

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal K0? Naša stran za napovedovanje cen K0 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

