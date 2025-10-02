Odkrijte ključne vpoglede v Keanu (KNU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Keanu (KNU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Keanu ($KNU) is a meme token inspired by the cultural phenomenon of Keanu Reeves, embodying themes of kindness and viral meme culture. The project focuses on creating a strong community-driven ecosystem while leveraging viral narratives and innovative strategies. With a set of five core 'commandments,' Keanu aims to cultivate a cult-like following, leveraging Keanu Reeves' nice-guy image to promote a wholesome movement for change in an often overly competitive market.

Keanu ($KNU) is a meme token inspired by the cultural phenomenon of Keanu Reeves, embodying themes of kindness and viral meme culture. The project focuses on creating a strong community-driven ecosystem while leveraging viral narratives and innovative strategies. With a set of five core 'commandments,' Keanu aims to cultivate a cult-like following, leveraging Keanu Reeves' nice-guy image to promote a wholesome movement for change in an often overly competitive market.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KNU, raziščite ceno žetona KNU v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KNU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Keanu (KNU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KNU? Naša stran za napovedovanje cen KNU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.