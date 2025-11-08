Današnja cena Inbox

Današnja cena kriptovalute Inbox (INBOX) v živo je $ 0.00030305, s spremembo 10.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INBOX v USD je $ 0.00030305 na INBOX.

Kriptovaluta Inbox je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 303,021, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.90M INBOX. V zadnjih 24 urah se je INBOX trgovalo med $ 0.00027144 (najnižje) in $ 0.00031709 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00195214, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00022025.

V kratkoročni uspešnosti se je INBOX premaknil -0.90% v zadnji uri in -23.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Inbox (INBOX)

Tržna kapitalizacija $ 303.02K$ 303.02K $ 303.02K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 303.02K$ 303.02K $ 303.02K Zaloga v obtoku 999.90M 999.90M 999.90M Skupna ponudba 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167

Trenutna tržna kapitalizacija Inbox je $ 303.02K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba INBOX je 999.90M, skupna ponudba pa znaša 999898547.5209167. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 303.02K.