Današnja cena kriptovalute Ant Token (ANTY) v živo je $ 0.000001271, s spremembo 0.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANTY v USD je $ 0.000001271 na ANTY.
Kriptovaluta Ant Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ANTY. V zadnjih 24 urah se je ANTY trgovalo med $ 0.000001261 (najnižje) in $ 0.00000132 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je ANTY premaknil +0.71% v zadnji uri in -98.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 6.14K.
Tržne informacije Ant Token (ANTY)
$ 6.14K
$ 127.10
100,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Ant Token je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 6.14K. Obstoječa ponudba ANTY je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 127.10.
Zgodovina cene Ant Token, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
$ 0.00000132
24H Visoka
$ 0.00000132
+0.71%
+0.63%
-98.73%
-98.73%
Zgodovina cen Ant Token (ANTY) v USD
Sledite spremembam cen Ant Token za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00000000796
+0.63%
30 dni
$ -0.000998729
-99.88%
60 dni
$ -0.000998729
-99.88%
90 dni
$ -0.000998729
-99.88%
Današnja sprememba cene Ant Token
Danes je ANTY zabeležil spremembo $ +0.00000000796 (+0.63%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Ant Token
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000998729 (-99.88%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Ant Token
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ANTY spremenil za $ -0.000998729 (-99.88%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Ant Token
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000998729 (-99.88%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Ant Token (ANTY) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Ant Token
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Ant Token, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Ant Token?
Several key factors influence Ant Token (ANTY) prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Overall cryptocurrency market trends 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and collaborations 6. Regulatory news affecting crypto markets 7. Supply and demand dynamics 8. Community engagement and adoption rates 9. Technical analysis patterns 10. Broader economic conditions
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Ant Token?
People want to know Ant Token (ANTY) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, profit/loss calculations, and investment planning. Real-time pricing helps traders execute buy/sell orders optimally and assess their holdings' current value.
Napoved cene za kriptovaluto Ant Token
Napoved cene Ant Token (ANTY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ANTY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ant Token (ANTY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Ant Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ant Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ANTY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ant Token.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Ant Token
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Ant Token? Nakup ANTY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Ant Token. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Ant Token (ANTY).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Ant Token bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Ant Token
Z lastništvom kriptovalute Ant Token se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.
Ant Token Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Ant Token razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ant Token
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ant Token?
Če bi kriptovaluta Ant Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ant Token.
Koliko je kriptovaluta Ant Token vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Ant Token je $ 0.000001271. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Ant Token še vedno dobra naložba?
Ant Token ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ANTY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Ant Token?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Ant Token v vrednosti $ 6.14K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Ant Token?
Cena kriptovalute ANTY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Ant Token v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ANTY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Ant Token?
Na ceno ANTY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,960.83
+1.15%
ETH
3,403.71
+3.22%
SOL
158.67
+2.09%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1784
+7.84%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ANTY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ANTY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Ant Token gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Ant Token letos rasla?
Cena kriptovalute Ant Token bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Ant Token (ANTY).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:54:53 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Ant Token (ANTY)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.