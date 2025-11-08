Današnja cena Ant Token

Današnja cena kriptovalute Ant Token (ANTY) v živo je $ 0.000001271, s spremembo 0.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANTY v USD je $ 0.000001271 na ANTY.

Kriptovaluta Ant Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ANTY. V zadnjih 24 urah se je ANTY trgovalo med $ 0.000001261 (najnižje) in $ 0.00000132 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ANTY premaknil +0.71% v zadnji uri in -98.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 6.14K.

Tržne informacije Ant Token (ANTY)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 127.10$ 127.10 $ 127.10 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Ant Token je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 6.14K. Obstoječa ponudba ANTY je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 127.10.