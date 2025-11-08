BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Ant Token v živo je 0.000001271 USD. Tržna kapitalizacija ANTY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ANTY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Ant Token v živo je 0.000001271 USD. Tržna kapitalizacija ANTY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ANTY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Ant Token Logotip

Cena Ant Token(ANTY)

Cena 1 ANTY v USD v živo:

Ant Token (ANTY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:54:53 (UTC+8)

Današnja cena Ant Token

Današnja cena kriptovalute Ant Token (ANTY) v živo je $ 0.000001271, s spremembo 0.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANTY v USD je $ 0.000001271 na ANTY.

Kriptovaluta Ant Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ANTY. V zadnjih 24 urah se je ANTY trgovalo med $ 0.000001261 (najnižje) in $ 0.00000132 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ANTY premaknil +0.71% v zadnji uri in -98.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 6.14K.

Tržne informacije Ant Token (ANTY)

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Ant Token je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 6.14K. Obstoječa ponudba ANTY je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 127.10.

Zgodovina cene Ant Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
+0.71%

+0.63%

-98.73%

-98.73%

Zgodovina cen Ant Token (ANTY) v USD

Sledite spremembam cen Ant Token za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00000000796+0.63%
30 dni$ -0.000998729-99.88%
60 dni$ -0.000998729-99.88%
90 dni$ -0.000998729-99.88%
Današnja sprememba cene Ant Token

Danes je ANTY zabeležil spremembo $ +0.00000000796 (+0.63%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Ant Token

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000998729 (-99.88%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Ant Token

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ANTY spremenil za $ -0.000998729 (-99.88%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Ant Token

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000998729 (-99.88%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Ant Token (ANTY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Ant Token.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Ant Token

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Ant Token, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Ant Token?

Several key factors influence Ant Token (ANTY) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and collaborations
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Community engagement and adoption rates
9. Technical analysis patterns
10. Broader economic conditions

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Ant Token?

People want to know Ant Token (ANTY) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, profit/loss calculations, and investment planning. Real-time pricing helps traders execute buy/sell orders optimally and assess their holdings' current value.

Napoved cene za kriptovaluto Ant Token

Napoved cene Ant Token (ANTY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ANTY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ant Token (ANTY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Ant Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ant Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ANTY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ant Token.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Ant Token

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Ant Token? Nakup ANTY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Ant Token. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Ant Token (ANTY).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Ant Token bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Ant Token (ANTY)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Ant Token

Z lastništvom kriptovalute Ant Token se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Ant Token (ANTY) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Ant Token (ANTY)

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Ant Token razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Ant Token spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ant Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ant Token?
Če bi kriptovaluta Ant Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ant Token.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:54:53 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Ant Token (ANTY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Ant Token

ANTY USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ANTY z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ANTY USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Ant Token (ANTY) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Ant Token v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ANTY/USDT
$0.000001271
$0.000001271$0.000001271
+0.63%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

