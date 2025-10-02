Odkrijte ključne vpoglede v Hyperstable (PEG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases.

Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PEG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Hyperstable (PEG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

