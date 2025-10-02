Odkrijte ključne vpoglede v Gradient Protocol (GDT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gradient Protocol (GDT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem.

Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GDT, raziščite ceno žetona GDT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GDT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Gradient Protocol (GDT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GDT? Naša stran za napovedovanje cen GDT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

