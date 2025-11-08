Današnja cena Game7

Današnja cena kriptovalute Game7 (G7) v živo je --, s spremembo 0.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz G7 v USD je -- na G7.

Kriptovaluta Game7 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 383,132, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.26B G7. V zadnjih 24 urah se je G7 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02317852, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je G7 premaknil -2.28% v zadnji uri in -59.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Game7 (G7)

Tržna kapitalizacija $ 383.13K$ 383.13K $ 383.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Zaloga v obtoku 2.26B 2.26B 2.26B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Game7 je $ 383.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba G7 je 2.26B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.69M.