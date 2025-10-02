Tokenomika Donut (DONUT)

Tokenomika Donut (DONUT)

Odkrijte ključne vpoglede v Donut (DONUT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:17:41 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Donut (DONUT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Donut (DONUT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 773.17K
Skupna ponudba:
$ 227.30M
Razpoložljivi obtok:
$ 208.39M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 843.32K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.093022
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00371078
Informacije o Donut (DONUT)

Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors.

Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems.

Uradna spletna stran:
https://donut-dashboard.com

Tokenomika Donut (DONUT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Donut (DONUT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DONUT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DONUT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DONUT, raziščite ceno žetona DONUT v živo!

Napoved cene DONUT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DONUT? Naša stran za napovedovanje cen DONUT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

