Odkrijte ključne vpoglede v Donut (DONUT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Donut (DONUT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DONUT, raziščite ceno žetona DONUT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DONUT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Donut (DONUT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DONUT? Naša stran za napovedovanje cen DONUT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

