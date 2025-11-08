Današnja cena Docker

Današnja cena kriptovalute Docker (DOCKERZXBT) v živo je $ 0.00433102, s spremembo 9.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOCKERZXBT v USD je $ 0.00433102 na DOCKERZXBT.

Kriptovaluta Docker je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,210,346, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 972.14M DOCKERZXBT. V zadnjih 24 urah se je DOCKERZXBT trgovalo med $ 0.00370638 (najnižje) in $ 0.00443975 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00981968, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DOCKERZXBT premaknil +0.29% v zadnji uri in +5.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Docker (DOCKERZXBT)

Tržna kapitalizacija $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Zaloga v obtoku 972.14M 972.14M 972.14M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Docker je $ 4.21M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DOCKERZXBT je 972.14M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.33M.