Današnja cena DiviSwap

Današnja cena kriptovalute DiviSwap (DSWAP) v živo je $ 0.13598, s spremembo 9.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DSWAP v USD je $ 0.13598 na DSWAP.

Kriptovaluta DiviSwap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 31,748, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 233.47K DSWAP. V zadnjih 24 urah se je DSWAP trgovalo med $ 0.124229 (najnižje) in $ 0.141416 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.189789, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.083572.

V kratkoročni uspešnosti se je DSWAP premaknil -0.59% v zadnji uri in +7.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DiviSwap (DSWAP)

Tržna kapitalizacija $ 31.75K$ 31.75K $ 31.75K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 83.23K$ 83.23K $ 83.23K Zaloga v obtoku 233.47K 233.47K 233.47K Skupna ponudba 612,059.0 612,059.0 612,059.0

Trenutna tržna kapitalizacija DiviSwap je $ 31.75K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DSWAP je 233.47K, skupna ponudba pa znaša 612059.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 83.23K.