Današnja cena Ditto

Današnja cena kriptovalute Ditto (DITTO) v živo je $ 0.00052612, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DITTO v USD je $ 0.00052612 na DITTO.

Kriptovaluta Ditto je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,261.2, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00M DITTO. V zadnjih 24 urah se je DITTO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.070174, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00052437.

V kratkoročni uspešnosti se je DITTO premaknil -- v zadnji uri in -1.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ditto (DITTO)

Tržna kapitalizacija $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Zaloga v obtoku 10.00M 10.00M 10.00M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

