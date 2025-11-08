BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute PhyChain v živo je 2.249 USD. Tržna kapitalizacija PHYCHAIN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PHYCHAIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 PHYCHAIN v USD v živo:

PhyChain (PHYCHAIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:25:46 (UTC+8)

Današnja cena PhyChain

Današnja cena kriptovalute PhyChain (PHYCHAIN) v živo je $ 2.249, s spremembo 5.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHYCHAIN v USD je $ 2.249 na PHYCHAIN.

Kriptovaluta PhyChain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PHYCHAIN. V zadnjih 24 urah se je PHYCHAIN trgovalo med $ 2.082 (najnižje) in $ 2.288 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PHYCHAIN premaknil 0.00% v zadnji uri in -22.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 79.52K.

Tržne informacije PhyChain (PHYCHAIN)

$ 79.52K
$ 79.52K$ 79.52K

$ 4.50B
$ 4.50B$ 4.50B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija PhyChain je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 79.52K. Obstoječa ponudba PHYCHAIN je --, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.50B.

Zgodovina cene PhyChain, USD

$ 2.082
$ 2.288
Zgodovina cen PhyChain (PHYCHAIN) v USD

Sledite spremembam cen PhyChain za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.10995+5.14%
30 dni$ -0.528-19.02%
60 dni$ +0.815+56.83%
90 dni$ +0.852+60.98%
Današnja sprememba cene PhyChain

Danes je PHYCHAIN zabeležil spremembo $ +0.10995 (+5.14%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene PhyChain

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.528 (-19.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene PhyChain

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PHYCHAIN spremenil za $ +0.815 (+56.83%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene PhyChain

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.852 (+60.98%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PhyChain (PHYCHAIN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen PhyChain.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PhyChain

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PhyChain, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PhyChain?

Several key factors influence PhyChain (PHYCHAIN) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price movements.

Technology Development: Updates, partnerships, and platform improvements drive investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor psychology impact pricing.

Adoption Rate: Real-world usage and integration with physical assets influence value.

Regulatory News: Government policies on blockchain and crypto affect market perception.

Competition: Performance relative to other blockchain projects in the physical asset tokenization space.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PhyChain?

People want to know PhyChain (PHYCHAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment returns, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto PhyChain

Napoved cene PhyChain (PHYCHAIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PHYCHAIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PhyChain (PHYCHAIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PhyChain lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PhyChain v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PHYCHAIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PhyChain.

O PhyChain

PHYCHAIN is a blockchain-based digital asset designed to facilitate secure and efficient transactions across a decentralized network. The primary role of PHYCHAIN is to enable peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security for its users. It operates on a consensus mechanism, which is widely recognized for its robustness and resilience against fraudulent activities. The supply and issuance model of PHYCHAIN is designed to be transparent and predictable, ensuring a fair distribution of the asset. Typical use cases for PHYCHAIN include digital payments, smart contracts, and decentralized applications (dApps), making it a versatile asset in the broader cryptocurrency ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PhyChain

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PhyChain? Nakup PHYCHAIN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PhyChain. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PhyChain (PHYCHAIN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PhyChain bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu PhyChain (PHYCHAIN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto PhyChain

Z lastništvom kriptovalute PhyChain se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup PhyChain (PHYCHAIN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje PhyChain razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna PhyChain spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PhyChain

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PhyChain?
Če bi kriptovaluta PhyChain rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PhyChain.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:25:46 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

