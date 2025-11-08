Današnja cena PhyChain

Današnja cena kriptovalute PhyChain (PHYCHAIN) v živo je $ 2.249, s spremembo 5.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHYCHAIN v USD je $ 2.249 na PHYCHAIN.

Kriptovaluta PhyChain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PHYCHAIN. V zadnjih 24 urah se je PHYCHAIN trgovalo med $ 2.082 (najnižje) in $ 2.288 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PHYCHAIN premaknil 0.00% v zadnji uri in -22.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 79.52K.

Tržne informacije PhyChain (PHYCHAIN)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 79.52K$ 79.52K $ 79.52K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.50B$ 4.50B $ 4.50B Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija PhyChain je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 79.52K. Obstoječa ponudba PHYCHAIN je --, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.50B.