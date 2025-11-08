Današnja cena kriptovalute PhyChain v živo je 2.249 USD. Tržna kapitalizacija PHYCHAIN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PHYCHAIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PhyChain v živo je 2.249 USD. Tržna kapitalizacija PHYCHAIN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PHYCHAIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute PhyChain (PHYCHAIN) v živo je $ 2.249, s spremembo 5.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHYCHAIN v USD je $ 2.249 na PHYCHAIN.
Kriptovaluta PhyChain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PHYCHAIN. V zadnjih 24 urah se je PHYCHAIN trgovalo med $ 2.082 (najnižje) in $ 2.288 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je PHYCHAIN premaknil 0.00% v zadnji uri in -22.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 79.52K.
Tržne informacije PhyChain (PHYCHAIN)
$ 79.52K
$ 4.50B
2,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija PhyChain je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 79.52K. Obstoječa ponudba PHYCHAIN je --, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.50B.
Zgodovina cene PhyChain, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 2.082
24H Nizka
$ 2.288
24H Visoka
$ 2.082
$ 2.288
0.00%
+5.14%
-22.29%
-22.29%
Zgodovina cen PhyChain (PHYCHAIN) v USD
Sledite spremembam cen PhyChain za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.10995
+5.14%
30 dni
$ -0.528
-19.02%
60 dni
$ +0.815
+56.83%
90 dni
$ +0.852
+60.98%
Današnja sprememba cene PhyChain
Danes je PHYCHAIN zabeležil spremembo $ +0.10995 (+5.14%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene PhyChain
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.528 (-19.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene PhyChain
Če pogled razširimo na 60 dni, se je PHYCHAIN spremenil za $ +0.815 (+56.83%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene PhyChain
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.852 (+60.98%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PhyChain (PHYCHAIN) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PhyChain
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PhyChain, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PhyChain?
Several key factors influence PhyChain (PHYCHAIN) prices:
Adoption Rate: Real-world usage and integration with physical assets influence value.
Regulatory News: Government policies on blockchain and crypto affect market perception.
Competition: Performance relative to other blockchain projects in the physical asset tokenization space.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PhyChain?
People want to know PhyChain (PHYCHAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment returns, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto PhyChain
Napoved cene PhyChain (PHYCHAIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PHYCHAIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PhyChain (PHYCHAIN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena PhyChain lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PhyChain v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PHYCHAIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PhyChain.
O PhyChain
PHYCHAIN is a blockchain-based digital asset designed to facilitate secure and efficient transactions across a decentralized network. The primary role of PHYCHAIN is to enable peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security for its users. It operates on a consensus mechanism, which is widely recognized for its robustness and resilience against fraudulent activities. The supply and issuance model of PHYCHAIN is designed to be transparent and predictable, ensuring a fair distribution of the asset. Typical use cases for PHYCHAIN include digital payments, smart contracts, and decentralized applications (dApps), making it a versatile asset in the broader cryptocurrency ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PhyChain
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PhyChain? Nakup PHYCHAIN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PhyChain. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PhyChain (PHYCHAIN).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PhyChain bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto PhyChain
Z lastništvom kriptovalute PhyChain se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.
PhyChain Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje PhyChain razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PhyChain
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PhyChain?
Če bi kriptovaluta PhyChain rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PhyChain.
Koliko je kriptovaluta PhyChain vredna danes?
Današnja cena kriptovalute PhyChain je $ 2.249. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta PhyChain še vedno dobra naložba?
PhyChain ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PHYCHAIN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto PhyChain?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto PhyChain v vrednosti $ 79.52K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute PhyChain?
Cena kriptovalute PHYCHAIN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute PhyChain v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PHYCHAIN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute PhyChain?
Na ceno PHYCHAIN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,478.54
+1.66%
ETH
3,459.3
+4.90%
SOL
161.9
+4.17%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1039
+1.02%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PHYCHAIN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PHYCHAIN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute PhyChain gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute PhyChain letos rasla?
Cena kriptovalute PhyChain bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute PhyChain (PHYCHAIN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:25:46 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti PhyChain (PHYCHAIN)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
