Današnja cena Dialectic USD Vault

Današnja cena kriptovalute Dialectic USD Vault (DUSD) v živo je $ 1.005, s spremembo 0.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DUSD v USD je $ 1.005 na DUSD.

Kriptovaluta Dialectic USD Vault je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 49,798,239, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 49.57M DUSD. V zadnjih 24 urah se je DUSD trgovalo med $ 1.004 (najnižje) in $ 1.008 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.008, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.999002.

V kratkoročni uspešnosti se je DUSD premaknil -- v zadnji uri in +0.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dialectic USD Vault (DUSD)

Tržna kapitalizacija $ 49.80M$ 49.80M $ 49.80M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 49.80M$ 49.80M $ 49.80M Zaloga v obtoku 49.57M 49.57M 49.57M Skupna ponudba 49,571,656.28843198 49,571,656.28843198 49,571,656.28843198

Trenutna tržna kapitalizacija Dialectic USD Vault je $ 49.80M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DUSD je 49.57M, skupna ponudba pa znaša 49571656.28843198. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 49.80M.