Na podlagi vaše napovedi bi lahko Dialectic USD Vault zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1.005.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Dialectic USD Vault zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1.0552.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena DUSD za leto 2027 $ 1.1080 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena DUSD za leto 2028 $ 1.1634 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DUSD v letu 2029 $ 1.2215 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DUSD v letu 2030 $ 1.2826 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Dialectic USD Vault lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2.0893.

Leta 2050 bi se cena Dialectic USD Vault lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 3.4032.