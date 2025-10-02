Tokenomika DexGame (DXGM)
Informacije o DexGame (DXGM)
The gaming ecosystem is a dynamic structure consisting of gamers, game developers, game publishers, game distributors, streaming services, software manufacturers, hardware manufacturers, dueling arenas, and esports organizations . Many components of this structure form the parts of the DEXGame ecosystem. DEXGame has set out with the mission and vision of bringing blockchain technology to the gaming ecosystem.
DEXGame’s components consist of users, services, products, and technologies and it is a platform that utilizes a sharing economy with the DXGM token. The designed sharing economy has a dynamic structure since all users interact with each other using the products and services provided.
DEXGame aims to provide a customized service with DEXGame products to every user profile in the ecosystem, which consists of investors, gamers, teams, game developers, and suppliers
Tokenomika DexGame (DXGM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike DexGame (DXGM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DXGM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DXGM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
