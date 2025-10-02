Tokenomika DexGame (DXGM)

Tokenomika DexGame (DXGM)

Odkrijte ključne vpoglede v DexGame (DXGM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:16:10 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen DexGame (DXGM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DexGame (DXGM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 91.72K
$ 91.72K$ 91.72K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 959.44M
$ 959.44M$ 959.44M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 95.60K
$ 95.60K$ 95.60K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.04727275
$ 0.04727275$ 0.04727275
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0000353
$ 0.0000353$ 0.0000353
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o DexGame (DXGM)

The gaming ecosystem is a dynamic structure consisting of gamers, game developers, game publishers, game distributors, streaming services, software manufacturers, hardware manufacturers, dueling arenas, and esports organizations . Many components of this structure form the parts of the DEXGame ecosystem. DEXGame has set out with the mission and vision of bringing blockchain technology to the gaming ecosystem.

DEXGame’s components consist of users, services, products, and technologies and it is a platform that utilizes a sharing economy with the DXGM token. The designed sharing economy has a dynamic structure since all users interact with each other using the products and services provided.

DEXGame aims to provide a customized service with DEXGame products to every user profile in the ecosystem, which consists of investors, gamers, teams, game developers, and suppliers

Uradna spletna stran:
https://dexgame.io/

Tokenomika DexGame (DXGM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DexGame (DXGM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DXGM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DXGM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DXGM, raziščite ceno žetona DXGM v živo!

Napoved cene DXGM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DXGM? Naša stran za napovedovanje cen DXGM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti