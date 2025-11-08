Današnja cena DEW

Današnja cena kriptovalute DEW (DEW) v živo je $ 0.00075081, s spremembo 22.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEW v USD je $ 0.00075081 na DEW.

Kriptovaluta DEW je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 675,879, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 899.98M DEW. V zadnjih 24 urah se je DEW trgovalo med $ 0.00057133 (najnižje) in $ 0.00078072 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00922376, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006117.

V kratkoročni uspešnosti se je DEW premaknil -0.16% v zadnji uri in -33.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DEW (DEW)

Tržna kapitalizacija $ 675.88K$ 675.88K $ 675.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 750.99K$ 750.99K $ 750.99K Zaloga v obtoku 899.98M 899.98M 899.98M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija DEW je $ 675.88K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DEW je 899.98M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 750.99K.