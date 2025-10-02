Odkrijte ključne vpoglede v Dev Protocol (DEV), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y

Zdaj, ko razumete tokenomiko DEV, raziščite ceno žetona DEV v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DEV, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Dev Protocol (DEV) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DEV? Naša stran za napovedovanje cen DEV združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

