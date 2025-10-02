Tokenomika DEGA (DEGA)
Tokenomika in analiza cen DEGA (DEGA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DEGA (DEGA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o DEGA (DEGA)
What Is DEGA?
DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality.
DEGA's primary features include:
DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development.
DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem.
DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development.
Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications.
dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services.
Tokenomika DEGA (DEGA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike DEGA (DEGA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DEGA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DEGA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DEGA, raziščite ceno žetona DEGA v živo!
Napoved cene DEGA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DEGA? Naša stran za napovedovanje cen DEGA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
