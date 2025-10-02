Tokenomika CVI (GOVI)

Tokenomika CVI (GOVI)

Odkrijte ključne vpoglede v CVI (GOVI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:35:25 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen CVI (GOVI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CVI (GOVI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 270.33K
Skupna ponudba:
$ 32.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 15.44M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 560.27K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 7.67
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00866391
Trenutna cena:
$ 0.01750541
Informacije o CVI (GOVI)

CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market.

Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum.

The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility.

The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/

Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations.

CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network.

The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards.

Uradna spletna stran:
https://cvi.finance/

Tokenomika CVI (GOVI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike CVI (GOVI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GOVI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GOVI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GOVI, raziščite ceno žetona GOVI v živo!

Napoved cene GOVI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GOVI? Naša stran za napovedovanje cen GOVI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

