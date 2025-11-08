Današnja cena Crypto Twitter

Današnja cena kriptovalute Crypto Twitter (CT) v živo je $ 0.00002621, s spremembo 0.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CT v USD je $ 0.00002621 na CT.

Kriptovaluta Crypto Twitter je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 23,930, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 913.17M CT. V zadnjih 24 urah se je CT trgovalo med $ 0.00002617 (najnižje) in $ 0.00002693 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.002489, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000207.

V kratkoročni uspešnosti se je CT premaknil +0.13% v zadnji uri in -14.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Crypto Twitter (CT)

Tržna kapitalizacija $ 23.93K$ 23.93K $ 23.93K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 23.93K$ 23.93K $ 23.93K Zaloga v obtoku 913.17M 913.17M 913.17M Skupna ponudba 913,167,874.903644 913,167,874.903644 913,167,874.903644

Trenutna tržna kapitalizacija Crypto Twitter je $ 23.93K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CT je 913.17M, skupna ponudba pa znaša 913167874.903644. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 23.93K.