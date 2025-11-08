BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Crypto Twitter v živo je 0.00002621 USD. Tržna kapitalizacija CT je 23,930 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Crypto Twitter v živo je 0.00002621 USD. Tržna kapitalizacija CT je 23,930 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CT

Informacije o ceni CT

Kaj je CT

Bela knjiga CT

Uradna spletna stran CT

Tokenomika CT

Napoved cen CT

Crypto Twitter Logotip

Crypto Twitter Cena (CT)

Nerazporejeno

Cena 1 CT v USD v živo:

--
----
-0.40%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Crypto Twitter (CT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:18:11 (UTC+8)

Današnja cena Crypto Twitter

Današnja cena kriptovalute Crypto Twitter (CT) v živo je $ 0.00002621, s spremembo 0.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CT v USD je $ 0.00002621 na CT.

Kriptovaluta Crypto Twitter je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 23,930, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 913.17M CT. V zadnjih 24 urah se je CT trgovalo med $ 0.00002617 (najnižje) in $ 0.00002693 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.002489, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000207.

V kratkoročni uspešnosti se je CT premaknil +0.13% v zadnji uri in -14.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Crypto Twitter (CT)

$ 23.93K
$ 23.93K$ 23.93K

--
----

$ 23.93K
$ 23.93K$ 23.93K

913.17M
913.17M 913.17M

913,167,874.903644
913,167,874.903644 913,167,874.903644

Trenutna tržna kapitalizacija Crypto Twitter je $ 23.93K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CT je 913.17M, skupna ponudba pa znaša 913167874.903644. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 23.93K.

Zgodovina cene Crypto Twitter, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00002617
$ 0.00002617$ 0.00002617
24H Nizka
$ 0.00002693
$ 0.00002693$ 0.00002693
24H Visoka

$ 0.00002617
$ 0.00002617$ 0.00002617

$ 0.00002693
$ 0.00002693$ 0.00002693

$ 0.002489
$ 0.002489$ 0.002489

$ 0.0000207
$ 0.0000207$ 0.0000207

+0.13%

-0.41%

-14.21%

-14.21%

Zgodovina cen Crypto Twitter (CT) v USD

Danes je bila sprememba cene Crypto Twitter v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Crypto Twitter v USD $ -0.0000076519.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Crypto Twitter v USD $ -0.0000107303.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Crypto Twitter v USD $ -0.0000455864634909692.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.41%
30 dni$ -0.0000076519-29.19%
60 dni$ -0.0000107303-40.93%
90 dni$ -0.0000455864634909692-63.49%

Napoved cene za kriptovaluto Crypto Twitter

Napoved cene Crypto Twitter (CT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Crypto Twitter (CT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Crypto Twitter lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Crypto Twitter v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Crypto Twitter.

Kaj je Crypto Twitter (CT)

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Crypto Twitter (CT)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Crypto Twitter

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Crypto Twitter?
Če bi kriptovaluta Crypto Twitter rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Crypto Twitter.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:18:11 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Crypto Twitter (CT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Crypto Twitter

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.