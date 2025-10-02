Tokenomika CPA by Virtuals (CPA)
Tokenomika in analiza cen CPA by Virtuals (CPA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CPA by Virtuals (CPA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o CPA by Virtuals (CPA)
$CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease.
Simplify Your Crypto Taxes
CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled.
Tokenomika CPA by Virtuals (CPA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike CPA by Virtuals (CPA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CPA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CPA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Napoved cene CPA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CPA? Naša stran za napovedovanje cen CPA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
