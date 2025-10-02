Odkrijte ključne vpoglede v CorionPlatform (CORXS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CorionPlatform (CORXS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

CORXS is a meme token championing DeFi’s core values: fair launch, equal access, and decentralization. It is an experimental token designed to promote the original spirit of DeFi — fair launch, equal opportunity for all, and a truly decentralized environment. It serves as a playful yet principled initiative within the Solana ecosystem, with no VC backing, no pre-mine, and a 100% community-driven approach. CORXS aims to engage users not only through humor but also by encouraging participation in a transparent, inclusive, and censorship-resistant financial system.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CORXS, raziščite ceno žetona CORXS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CORXS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike CorionPlatform (CORXS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CORXS? Naša stran za napovedovanje cen CORXS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

