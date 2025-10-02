Odkrijte ključne vpoglede v Colon (COLON), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Colon (COLON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Colon is the Father of Doge. Since Doge came first on blockchain, so Colon is the precedent of all dog memecoins ever to exist (including the OG Shiba, Floki, Bonk, Kishu, Neiro and Doge's family).... Colon is the Father of Doge. Since Doge came first on blockchain, so Colon is the precedent of all dog memecoins ever to exist (including the OG Shiba, Floki, Bonk, Kishu, Neiro and Doge's family)....

Colon is the Father of Doge. Since Doge came first on blockchain, so Colon is the precedent of all dog memecoins ever to exist (including the OG Shiba, Floki, Bonk, Kishu, Neiro and Doge's family).... Colon is the Father of Doge. Since Doge came first on blockchain, so Colon is the precedent of all dog memecoins ever to exist (including the OG Shiba, Floki, Bonk, Kishu, Neiro and Doge's family)....

Zdaj, ko razumete tokenomiko COLON, raziščite ceno žetona COLON v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov COLON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Colon (COLON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal COLON? Naša stran za napovedovanje cen COLON združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.