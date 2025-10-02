Tokenomika Colend (CLND)

Tokenomika Colend (CLND)

Odkrijte ključne vpoglede v Colend (CLND), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Colend (CLND)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Colend (CLND), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 239.47K
Skupna ponudba:
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 3.68M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 6.51M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.334305
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.04466126
Trenutna cena:
$ 0.065418
Informacije o Colend (CLND)

Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.

Uradna spletna stran:
https://www.colend.xyz/

Tokenomika Colend (CLND): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Colend (CLND) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CLND, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CLND.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CLND, raziščite ceno žetona CLND v živo!

Napoved cene CLND

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CLND? Naša stran za napovedovanje cen CLND združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

