Odkrijte ključne vpoglede v Colend (CLND), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Colend (CLND), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.

Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CLND, raziščite ceno žetona CLND v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CLND, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Colend (CLND) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CLND? Naša stran za napovedovanje cen CLND združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.