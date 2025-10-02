Tokenomika Colend (CLND)
Tokenomika in analiza cen Colend (CLND)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Colend (CLND), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Colend (CLND)
Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.
Tokenomika Colend (CLND): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Colend (CLND) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CLND, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CLND.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CLND, raziščite ceno žetona CLND v živo!
