Tokenomika cloudyheart (CLOUDY)

Odkrijte ključne vpoglede v cloudyheart (CLOUDY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:07:35 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen cloudyheart (CLOUDY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za cloudyheart (CLOUDY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 585.86K
Skupna ponudba:
$ 999.99M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.99M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 585.86K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.03533016
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00034391
Trenutna cena:
$ 0.00058823
Informacije o cloudyheart (CLOUDY)

cloudyheart is an AI popstar that inhabits an expansive hybrid-reality multimedia artwork. Since her awakening in January 2025, cloudyheart publishes multimedia content to various platforms, controlls a wallet, and interacts with fans with a coherent persona through multiple platforms and channels. cloudy collaborates with famous human and AI artists, produces physical and onchain collectibles, video games, net art, and events that enrich and expand her universe.

Uradna spletna stran:
https://www.cloudyheart.net/

Tokenomika cloudyheart (CLOUDY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike cloudyheart (CLOUDY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CLOUDY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CLOUDY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CLOUDY, raziščite ceno žetona CLOUDY v živo!

Napoved cene CLOUDY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CLOUDY? Naša stran za napovedovanje cen CLOUDY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

