Odkrijte ključne vpoglede v cig (CIG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za cig (CIG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

cig ($cig) represents the global smoking culture in form of a token launched on the Solana blockchain. With $cig, holders become a part of a global movement that consists of more than 1 billion smokers. Smoking has long been intertwined with sovereignty and the timeless appeal of iconic figures. By participating in $cigi, both smokers and ex-smokers can embrace a longlived tradition through the Solana ecosystem.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CIG, raziščite ceno žetona CIG v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CIG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike cig (CIG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CIG? Naša stran za napovedovanje cen CIG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

