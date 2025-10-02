Tokenomika cig (CIG)
Tokenomika in analiza cen cig (CIG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za cig (CIG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o cig (CIG)
cig ($cig) represents the global smoking culture in form of a token launched on the Solana blockchain. With $cig, holders become a part of a global movement that consists of more than 1 billion smokers. Smoking has long been intertwined with sovereignty and the timeless appeal of iconic figures. By participating in $cigi, both smokers and ex-smokers can embrace a longlived tradition through the Solana ecosystem.
Tokenomika cig (CIG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike cig (CIG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CIG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CIG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CIG, raziščite ceno žetona CIG v živo!
