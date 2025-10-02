Tokenomika Chachamaru (CHACHA)
Informacije o Chachamaru (CHACHA)
The Chacha Coin project, launched by the X user @pekotaro930 on April 30, 2025, is a cryptocurrency initiative inspired by their Shiba Inu dog named Chacha. Featuring whimsical artwork of Chacha with balloons on a hill, the project is intended purely for entertainment purposes, with @pekotaro930 explicitly stating that the coin holds no monetary value. As a self-described cryptocurrency novice, @pekotaro930 created Chacha Coin to engage their community, which includes over 100,000 followers and significant social media engagement, such as 1 million likes on a recent video. The token operates on a blockchain with the contract address 9Wkcek2EZFmJf5L2XmC5rfnNVBrdndbMe6yW8fbfbonk and has garnered community interest, with supporters forming a growing online presence and advocating for its visibility on platforms like decentralized exchanges (DEX). Despite its playful origins, some community members see potential in its narrative as a lighthearted, dog-themed cryptocurrency.
Tokenomika Chachamaru (CHACHA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Chachamaru (CHACHA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CHACHA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHACHA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
