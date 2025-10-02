Tokenomika BMX (BMX)

Tokenomika BMX (BMX)

Odkrijte ključne vpoglede v BMX (BMX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:40:49 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen BMX (BMX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BMX (BMX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 12.45M
Skupna ponudba:
$ 2.77M
Razpoložljivi obtok:
$ 2.77M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 12.45M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 15.37
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.26035
Trenutna cena:
$ 4.5
Informacije o BMX (BMX)

What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers.

What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against.

History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics.

What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations.

What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP.

Uradna spletna stran:
https://bmx.trade/

Tokenomika BMX (BMX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike BMX (BMX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BMX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BMX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BMX, raziščite ceno žetona BMX v živo!

Napoved cene BMX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BMX? Naša stran za napovedovanje cen BMX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

