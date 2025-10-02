Tokenomika BITT (BITT)

Odkrijte ključne vpoglede v BITT (BITT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:46:16 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen BITT (BITT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BITT (BITT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.34K
$ 1.34K
Skupna ponudba:
$ 42.00M
$ 42.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 9.70M
$ 9.70M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.80K
$ 5.80K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.652968
$ 0.652968
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00013819
$ 0.00013819

Informacije o BITT (BITT)

BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot.

Uradna spletna stran:
https://www.bittoken.club/

Tokenomika BITT (BITT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike BITT (BITT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BITT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BITT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BITT, raziščite ceno žetona BITT v živo!

