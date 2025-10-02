Tokenomika BiohackerDAO (BIOHACK)
Tokenomika in analiza cen BiohackerDAO (BIOHACK)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BiohackerDAO (BIOHACK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BiohackerDAO (BIOHACK)
BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci).
It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization.
BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field.
The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.
Tokenomika BiohackerDAO (BIOHACK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BiohackerDAO (BIOHACK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BIOHACK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BIOHACK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BIOHACK, raziščite ceno žetona BIOHACK v živo!
Napoved cene BIOHACK
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BIOHACK? Naša stran za napovedovanje cen BIOHACK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
