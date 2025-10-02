Tokenomika BBAChain (BBA)
Tokenomika in analiza cen BBAChain (BBA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BBAChain (BBA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BBAChain (BBA)
BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents.
BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for:
• Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions.
BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as:
• A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.
Tokenomika BBAChain (BBA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BBAChain (BBA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BBA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BBA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BBA, raziščite ceno žetona BBA v živo!
Napoved cene BBA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BBA? Naša stran za napovedovanje cen BBA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
