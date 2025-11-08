Današnja cena Baked

Današnja cena kriptovalute Baked (BAKED) v živo je $ 0.00049514, s spremembo 5.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAKED v USD je $ 0.00049514 na BAKED.

Kriptovaluta Baked je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 34,563, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 69.80M BAKED. V zadnjih 24 urah se je BAKED trgovalo med $ 0.0004686 (najnižje) in $ 0.00050128 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.094376, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00028453.

V kratkoročni uspešnosti se je BAKED premaknil -0.00% v zadnji uri in -7.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Baked (BAKED)

Tržna kapitalizacija $ 34.56K$ 34.56K $ 34.56K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 148.54K$ 148.54K $ 148.54K Zaloga v obtoku 69.80M 69.80M 69.80M Skupna ponudba 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Baked je $ 34.56K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BAKED je 69.80M, skupna ponudba pa znaša 300000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 148.54K.