Današnja cena kriptovalute Giggle Fund v živo je 131.35 USD. Tržna kapitalizacija GIGGLE je 131,350,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GIGGLE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Giggle Fund Logotip

Cena Giggle Fund(GIGGLE)

Cena 1 GIGGLE v USD v živo:

Giggle Fund (GIGGLE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:55:21 (UTC+8)

Današnja cena Giggle Fund

Današnja cena kriptovalute Giggle Fund (GIGGLE) v živo je $ 131.35, s spremembo 20.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GIGGLE v USD je $ 131.35 na GIGGLE.

Kriptovaluta Giggle Fund je trenutno na #238. mestu s tržno kapitalizacijo $ 131.35M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M GIGGLE. V zadnjih 24 urah se je GIGGLE trgovalo med $ 118.57 (najnižje) in $ 178.34 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 281.147303020201, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002154581463322289.

V kratkoročni uspešnosti se je GIGGLE premaknil -2.72% v zadnji uri in +36.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.33M.

Tržne informacije Giggle Fund (GIGGLE)

No.238

1.00M
Trenutna tržna kapitalizacija Giggle Fund je $ 131.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 9.33M. Obstoječa ponudba GIGGLE je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 131.35M.

Zgodovina cene Giggle Fund, USD

24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen Giggle Fund (GIGGLE) v USD

Sledite spremembam cen Giggle Fund za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -32.7805-20.01%
30 dni$ +16.74+14.60%
60 dni$ +116.35+775.66%
90 dni$ +116.35+775.66%
Današnja sprememba cene Giggle Fund

Danes je GIGGLE zabeležil spremembo $ -32.7805 (-20.01%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Giggle Fund

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +16.74 (+14.60%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Giggle Fund

Če pogled razširimo na 60 dni, se je GIGGLE spremenil za $ +116.35 (+775.66%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Giggle Fund

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +116.35 (+775.66%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Giggle Fund (GIGGLE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Giggle Fund.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Giggle Fund

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Giggle Fund, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Giggle Fund?

Several key factors influence Giggle Fund (GIGGLE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact GIGGLE's value.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume create price pressure.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and community growth drive demand.

Partnerships: Strategic alliances and exchange listings boost visibility and accessibility.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies affect investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence short-term price movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Giggle Fund?

People want to know Giggle Fund (GIGGLE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively and manage risk in this volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Giggle Fund

Napoved cene Giggle Fund (GIGGLE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GIGGLE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Giggle Fund (GIGGLE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Giggle Fund lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Giggle Fund v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GIGGLE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Giggle Fund.

O Giggle Fund

GIGGLE is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within a decentralized network. The primary purpose of GIGGLE is to enable peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. GIGGLE's issuance model is fixed, meaning there is a predetermined maximum supply, which helps to maintain its value. The crypto asset is typically used for online transactions, particularly in the digital entertainment and gaming sectors, where it provides a seamless and efficient method of transferring value.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Giggle Fund

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Giggle Fund? Nakup GIGGLE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Giggle Fund. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Giggle Fund (GIGGLE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Giggle Fund bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Giggle Fund (GIGGLE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Giggle Fund

Z lastništvom kriptovalute Giggle Fund se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

Giggle Fund Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Giggle Fund razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Giggle Fund spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Giggle Fund

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Giggle Fund?
Če bi kriptovaluta Giggle Fund rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Giggle Fund.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:55:21 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Giggle Fund (GIGGLE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Giggle Fund

GIGGLE USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na GIGGLE z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami GIGGLE USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Giggle Fund (GIGGLE) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Giggle Fund v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
GIGGLE/USDT
$131.04
$131.04$131.04
-19.97%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

