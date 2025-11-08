Današnja cena kriptovalute Giggle Fund v živo je 131.35 USD. Tržna kapitalizacija GIGGLE je 131,350,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GIGGLE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Giggle Fund v živo je 131.35 USD. Tržna kapitalizacija GIGGLE je 131,350,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GIGGLE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Giggle Fund (GIGGLE) v živo je $ 131.35, s spremembo 20.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GIGGLE v USD je $ 131.35 na GIGGLE.
Kriptovaluta Giggle Fund je trenutno na #238. mestu s tržno kapitalizacijo $ 131.35M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M GIGGLE. V zadnjih 24 urah se je GIGGLE trgovalo med $ 118.57 (najnižje) in $ 178.34 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 281.147303020201, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002154581463322289.
V kratkoročni uspešnosti se je GIGGLE premaknil -2.72% v zadnji uri in +36.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.33M.
Tržne informacije Giggle Fund (GIGGLE)
Trenutna tržna kapitalizacija Giggle Fund je $ 131.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 9.33M. Obstoječa ponudba GIGGLE je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 131.35M.
Zgodovina cene Giggle Fund, USD
24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen Giggle Fund (GIGGLE) v USD
Sledite spremembam cen Giggle Fund za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -32.7805
-20.01%
30 dni
$ +16.74
+14.60%
60 dni
$ +116.35
+775.66%
90 dni
$ +116.35
+775.66%
Današnja sprememba cene Giggle Fund
Danes je GIGGLE zabeležil spremembo $ -32.7805 (-20.01%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Giggle Fund
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +16.74 (+14.60%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Giggle Fund
Če pogled razširimo na 60 dni, se je GIGGLE spremenil za $ +116.35 (+775.66%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Giggle Fund
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +116.35 (+775.66%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Giggle Fund (GIGGLE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Giggle Fund
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Giggle Fund, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Giggle Fund?
Several key factors influence Giggle Fund (GIGGLE) token prices:
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Giggle Fund?
People want to know Giggle Fund (GIGGLE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively and manage risk in this volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Giggle Fund
Napoved cene Giggle Fund (GIGGLE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GIGGLE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Giggle Fund (GIGGLE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Giggle Fund lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Giggle Fund v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GIGGLE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Giggle Fund.
O Giggle Fund
GIGGLE is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within a decentralized network. The primary purpose of GIGGLE is to enable peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. GIGGLE's issuance model is fixed, meaning there is a predetermined maximum supply, which helps to maintain its value. The crypto asset is typically used for online transactions, particularly in the digital entertainment and gaming sectors, where it provides a seamless and efficient method of transferring value.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Giggle Fund
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Giggle Fund? Nakup GIGGLE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Giggle Fund. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Giggle Fund (GIGGLE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Giggle Fund bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Giggle Fund
Z lastništvom kriptovalute Giggle Fund se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Giggle Fund (GIGGLE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Giggle Fund
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Giggle Fund?
Če bi kriptovaluta Giggle Fund rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Giggle Fund.
Koliko je kriptovaluta Giggle Fund vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Giggle Fund je $ 131.35. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Giggle Fund še vedno dobra naložba?
Giggle Fund ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v GIGGLE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Giggle Fund?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Giggle Fund v vrednosti $ 9.33M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Giggle Fund?
Cena kriptovalute GIGGLE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Giggle Fund v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena GIGGLE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Giggle Fund?
Na ceno GIGGLE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za GIGGLE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par GIGGLE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Giggle Fund gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Giggle Fund letos rasla?
Cena kriptovalute Giggle Fund bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Giggle Fund (GIGGLE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:55:21 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.