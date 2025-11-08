Današnja cena Giggle Fund

Današnja cena kriptovalute Giggle Fund (GIGGLE) v živo je $ 131.35, s spremembo 20.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GIGGLE v USD je $ 131.35 na GIGGLE.

Kriptovaluta Giggle Fund je trenutno na #238. mestu s tržno kapitalizacijo $ 131.35M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M GIGGLE. V zadnjih 24 urah se je GIGGLE trgovalo med $ 118.57 (najnižje) in $ 178.34 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 281.147303020201, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002154581463322289.

V kratkoročni uspešnosti se je GIGGLE premaknil -2.72% v zadnji uri in +36.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.33M.

Tržne informacije Giggle Fund (GIGGLE)

Uvrstitev No.238 Tržna kapitalizacija $ 131.35M$ 131.35M $ 131.35M Volumen (24H) $ 9.33M$ 9.33M $ 9.33M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 131.35M$ 131.35M $ 131.35M Zaloga v obtoku 1.00M 1.00M 1.00M Največja ponudba 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Skupna ponudba 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Hitrost kroženja 100.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Giggle Fund je $ 131.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 9.33M. Obstoječa ponudba GIGGLE je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 131.35M.