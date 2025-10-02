Tokenomika Atari (ATRI)
The Atari Token’s mission is to bring decentralization and universality to the video game and interactive entertainment industry. The goal of the Atari Token is to be the utility token of reference within the video game and interactive entertainment world, either as an in-game token or as a means of exchange for services or products between individuals and/or companies. Atari aims to provide participants with the tools necessary to effectively use smart contracts and smart platforms and reach mass adoption as quickly as possible. The Atari Group has recently entered into many partnership agreements to progressively develop the adoption and the use cases of the Atari Token. The Atari Token is issued by Atari Chain, Ltd (Gibraltar). For more information about the Atri Token, please visit the official Atari website.
ATARI Chain, Ltd, incorporated in Gibraltar, is responsible for the governance and ecosystem development of the ATARI Network of smart platforms using the ATARI Token. The ATARI Token is the utility and governance token for the ATARI Network. The ATARI Token serves as a medium of exchange within the ATARI Network for various ATARI goods and services, including those of ATARI’s partners. The ATARI Token is also used for rewards, staking incentives and ecosystem development programs.
The Atari Token aims to offer easy integration, liquidity focused, skill-based, and casino accessibility. Atari aims for easy integration, by enabling other developers to easily integrate the Atari Token into their games. The company’s focus is to list the Atari Token on as many platforms as possible, allowing token holders to easily make exchanges for other currencies, therefore focusing on liquidity and traders’ experiences. Outside of this, Atari Chain is also working on innovative games, in which users can stake tokens against other players.
Razumevanje tokenomike Atari (ATRI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ATRI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ATRI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
