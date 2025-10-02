Tokenomika Andyman (ANDYMAN)

Odkrijte ključne vpoglede v Andyman (ANDYMAN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:06:21 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Andyman (ANDYMAN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Andyman (ANDYMAN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 447.34K
$ 447.34K
Skupna ponudba:
$ 963.47M
$ 963.47M
Razpoložljivi obtok:
$ 963.47M
$ 963.47M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 447.34K
$ 447.34K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00372507
$ 0.00372507
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00046573
$ 0.00046573

Informacije o Andyman (ANDYMAN)

$ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making.

Uradna spletna stran:
https://andymancto.com

Tokenomika Andyman (ANDYMAN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Andyman (ANDYMAN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ANDYMAN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ANDYMAN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ANDYMAN, raziščite ceno žetona ANDYMAN v živo!

Napoved cene ANDYMAN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ANDYMAN? Naša stran za napovedovanje cen ANDYMAN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

