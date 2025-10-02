Odkrijte ključne vpoglede v Ampleforth (AMPL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin.

Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AMPL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Ampleforth (AMPL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

