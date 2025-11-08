Današnja cena Agentic Studio

Današnja cena kriptovalute Agentic Studio (AGENTIC) v živo je $ 0.00345544, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AGENTIC v USD je $ 0.00345544 na AGENTIC.

Kriptovaluta Agentic Studio je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17,277.19, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.00M AGENTIC. V zadnjih 24 urah se je AGENTIC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01998756, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0031784.

V kratkoročni uspešnosti se je AGENTIC premaknil -- v zadnji uri in -12.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Agentic Studio (AGENTIC)

Tržna kapitalizacija $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Zaloga v obtoku 5.00M 5.00M 5.00M Skupna ponudba 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

